"Русский экзархат" в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия в Западной Европе 7 сентября рассмотрит вопрос о воссоединении с РПЦ

Храм Христа Спасителя в итальянском городе Сан‑Ремо, община которого в январе 2019 года перешла в РПЦЗ Фото: Vostock-photo

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Решение Константинополя исключить из его рядов главу "русского экзархата" в Европе Иоанна (Реннето) побудило последний ускорить принятие решения по вопросу о воссоединении с Московским патриархатом, следует из опубликованного во вторник коммюнике.

В документе отмечается, что архиепископ Иоанн не просил у Константинополя отпускную грамоту и что данное решение Фанара не повлияет на планы провести 7 сентября общее собрание экзархата, где будет принято решение о каноническом статусе этой церковной структуры.

Вместе с тем решение Синода в Стамбуле привело к изменению повестки форума, говорится в коммюнике. Изначально предполагалось, что участники собрания рассмотрят два пути - вариант пребывания в составе Константинопольской церкви и присоединение к Московскому патриархату. Однако, как отмечено в коммюнике, "первый вариант, касающийся изучения новой церковной структуры для архиепископии в составе Константинопольского патриархата, устарел". "Таким образом, генеральной ассамблее от 7 сентября останется принимать решение непосредственно о "проекте присоединения к Московскому патриархату", который разрабатывался в течение шести месяцев совместной комиссией.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, большинство приходов сохранили лояльность архиепископу Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.

В 1944 году архиепископ Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным. В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя.

Однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и в настоящее время обсуждает варианты будущего, один из которых - воссоединение с РПЦ.

Три недели назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе войти в состав РПЦ, сохранив свой устав и традиции.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.