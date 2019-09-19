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Серфингист пропал у берегов Крыма

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ищут серфингиста, который пропал в море в Ленинском районе на востоке Крыма в среду днем.

В пресс-службе МЧС республики сообщили в четверг, что в среду в 13:25 в селе Курортное, со слов очевидцев, два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл самостоятельно, другого унесло в море.

Поиски не принесли результата в среду и продолжились 19 сентября.

Генеральские пляжи представляют собой порядка 30 километров побережья Азовского моря и известны не только чистой водой и пологим песчаным дном, но и футуристичными пейзажами. Среди самых популярных бухт там - Коровья.

Как сообщалось, экстренное предупреждение распространили в Крыму до конца текущей недели из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду и похолодания на 8-10°. Непогода вызвана прохождением холодного фронта.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не купаться в штормящем море, однако некоторые отдыхающие игнорируют рекомендации.

Крым

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