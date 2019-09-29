Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 сентября

Крупное ДТП в Китае, победа "Локомотива", дождливое воскресенье в Москве

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 35 человек стали жертвами автоаварии в Китае. На скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

- На йеменском острове сообщили о пропаже парома с 55 людьми. Отчет был получен администрацией в субботу, в то время как паром исчез в среду. Администрация острова начала поисково-спасательную операцию.

- Согласованный митинг за прекращение "московского дела" пройдет на проспекте Сахарова. Сбор участников начнется в 14:00, сама акция будет проходить с 15:00 до 17:00.

- "Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ. Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:0 в пользу "Локомотива". Судья отменил по голу в ворота каждой из них, включая зенитовский на исходе компенсированного времени.

- Воскресенье в Москве будет дождливым. Максимальная температура воздуха в Москве в дневное время суток не превысит 11-13 градусов, ночью - 8-10 градусов. Днем будет дуть ветер до 10 м/с, а ночью его порывы местами будут достигать 17 м/с. Пройдет дождь по интенсивности от небольшого до умеренного.