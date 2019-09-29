Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 сентября

Крупное ДТП в Китае, победа "Локомотива", дождливое воскресенье в Москве

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 35 человек стали жертвами автоаварии в Китае. На скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

- На йеменском острове сообщили о пропаже парома с 55 людьми. Отчет был получен администрацией в субботу, в то время как паром исчез в среду. Администрация острова начала поисково-спасательную операцию.

- Согласованный митинг за прекращение "московского дела" пройдет на проспекте Сахарова. Сбор участников начнется в 14:00, сама акция будет проходить с 15:00 до 17:00.

- "Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ. Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:0 в пользу "Локомотива". Судья отменил по голу в ворота каждой из них, включая зенитовский на исходе компенсированного времени.

- Воскресенье в Москве будет дождливым. Максимальная температура воздуха в Москве в дневное время суток не превысит 11-13 градусов, ночью - 8-10 градусов. Днем будет дуть ветер до 10 м/с, а ночью его порывы местами будут достигать 17 м/с. Пройдет дождь по интенсивности от небольшого до умеренного.

Новости по теме

Новости

В землетрясении в Индонезии погибли 30 человек

В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС

Более 35 человек стали жертвами автоаварии в Китае

Более 35 человек стали жертвами автоаварии в Китае

На йеменском острове сообщили о пропаже парома с 55 людьми

На йеменском острове сообщили о пропаже парома с 55 людьми

Лидер афганской партии обвинил руководство страны в нечестности выборов

Что произошло за день: суббота, 28 сентября

Почти 25 тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину

Почти 25 тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину
Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Большинство клириков "русского экзархата" в Европе присоединилось к РПЦ

Большинство клириков "русского экзархата" в Европе присоединилось к РПЦ

Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');