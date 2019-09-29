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Более 35 человек стаи жертвами автоаварии в Китае

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В результате ДТП в китайской провинции Цзянсу 36 человек погибли на месте происшествия, еще 36 человек получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

В минувшую субботу на скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Причиной маневра автобуса, приведшего к аварии, по данным предварительного расследования, стало лопнувшее переднее колесо.

Китай

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