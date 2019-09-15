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Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Чечне

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне шесть человек погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"ДТП произошло на окраине села Алхан-Кала. Всего в двух легковых автомобилях находились 8 человек, 4 из которых погибли на месте, еще 2 - по дороге в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще двое были доставлены в ближайшую больницу, им оказывается медицинская помощь.

Чечня Алхан-Кала

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