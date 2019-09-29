Митинг за прекращение "московского дела" пройдет на проспекте Сахарова

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье, 29 сентября, в столице пройдет митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

Акцию протеста незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) власти согласовали на 20 тыс. человек.

"Это акция поддержки фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям. Поддержки тех, кто пострадал от преследований ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и штабов Навального со стороны правоохранительных органов. Мы можем добиться освобождения не только Павла Устинова, но и всех, кто находится сейчас в заключении вместе с ним. Выйдем выразить свое несогласие с политическими решениями, которые как один штампуют наши суды", - говорится в анонсе акции.

Активисты требуют прекращения дел и освобождения Егора Жукова, Павла Устинова, Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Евгения Коваленко, Константина Котова, Ивана Подкопаева, Айдара Губайдулина, Алексея Миняйло, Сергея Фомина, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Эдуарда Малышевского, Владислава Синицы.

Сбор участников начнется в 14:00, сама акция будет проходить с 15:00 до 17:00

"Московское дело" - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму протеста 27 июля и 3 августа. Их обвиняют в участии в "массовых беспорядках". Кроме того, блогера Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму.

Приговор актеру Павлу Устинова был оспорен гособвинением, которое требовало в суде первой инстанции 6 лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении до рассмотрения жалоб защиты и представления обвинения на его приговор.

Пересмотр дела Устинова в Мосгорсуде пройдет 30 сентября.

Как сообщила "Интерфаксу" сестра Устинова Юлия, сам он на митинге выступать не планирует.