Трамп обвинил в шпионаже информатора, раскрывшего детали его беседы с Зеленским

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с дипломатами в Нью-Йорке обвинил в шпионаже информатора, сообщившего в Конгресс подробности о его разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"Мы на войне. Эти люди (устраивающие утечки - ИФ) больны. Они больны", - сказал Трамп американским дипломатам на закрытой для прессы встрече. Агентство получило в свое распоряжение видеозапись с этого мероприятия.

Трамп заявил также, что хочет знать, кто передал информатору данные о его беседе с Зеленским. "Потому что это (передача подобных данных - ИФ) похоже на шпионаж", - продолжил он.

Агентство отмечает, что выдержки из беседы в формате аудиозаписи также опубликовала на своем сайте газета The Los Angeles Times.

"В общем-то, этот человек (информатор - ИФ) никогда не видел доклад (своими глазами - ИФ), он не видел стенограмму звонка, он просто что-то об этом услышал... Они (причастные к утечке информации люди - ИФ) практически шпионы", - добавил президент.

Трамп также в ходе встречи посетовал на то, что в настоящее время в США не так жестко наказывают "за шпионаж и государственную измену", как в былые времена. При этом он не уточнил, какие конкретные виды наказания он имеет в виду.

Президент США на этой встрече вновь обрушился с критикой на представителей СМИ. "Вы знаете этих животных в прессе. Они же животные. Одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы. Многие из них - отбросы", - сказал он.

Встреча была организована Белым домом, список гостей также был утвержден Белым домом, но на ней присутствовали не только сотрудники постпредства США при ООН и их семьи, но и другие люди. На ней можно было пользоваться мобильными телефонами.

Скандальный разговор

Международный скандал разразился вокруг звонка Трампа Зеленскому, сделанному 25 июля 2019 года. Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей начали расследование по вопросу об импичменте в отношении Трампа. По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения.

Опубликованный Белым домом документ составлен на основании записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.