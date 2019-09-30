Сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским информатор помещен под федеральную защиту

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Информатор, сообщивший о разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, в настоящее время находится под федеральной защитой, сообщает CBS News в воскресенье.

В письме адвоката осведомителя Эндрю Бакая указывается, что офис директора Национальной разведки активировал "соответствующие ресурсы" для их защиты, поскольку сотрудник разведки опасается за свою безопасность после угроз в свой адрес.

До сих пор мало что известно о разоблачителе, который, согласно жалобе, не был непосредственным свидетелем разговора, а узнал о его содержании от коллег из Белого дома.

The New York Times сообщала, что разоблачитель является сотрудником ЦРУ. Ранее информатор работал в ЦРУ, затем был направлен на работу в Белый дом. Затем он вновь вернулся на работу в ЦРУ, отмечали источники издания.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с "осведомителем", сообщившим о его разговоре с Зеленским. Он отметил, что данный сотрудник разведки "шпионил" за президентом США, и за это ему могут грозить "большие последствия".

Скандальный разговор Трампа с Зеленским

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом стало известно из жалобы сотрудника одной из американских разведслужб, которую тот еще летом подал своему руководителю. По требованию конгрессменов жалобу передали им для ознакомления, а 26 сентября текст сообщения информатора был опубликован на сайте комитета по разведке Палаты представителей США.

Также американские СМИ утверждали, что президент США пытался надавить на украинского коллегу, задержав выделение военной помощи Киеву.

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.