Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Фермы трупов, "синдром разбитого сердца" из-за ложки васаби и гитара из сканера штрихкодов

Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Английский изобретатель Джеймс Брутон придумал "гитару" из сканера штрихкодов. У MIDI-инструмента, выполненного подобно гитаре, четыре "грифа", на которых расположены ряды штрихкодов. Игра на ней заключается в последовательном считывании нужного кода при помощи обычного кассового сканера. Гитара играет одну ноту на постоянной громкости, пока не будет просканирована следующая, которая начинает звучать вместо предыдущей. На инструменте имеется джойстик для переключения между октавами и поворотный регулятор для изменения частоты звука. Видео с описанием инструмента и примером игры на нем автор опубликовал на своем YouTube-канале.

- Израильские ученые описали случай пациентки, у которой развился "синдром разбитого сердца" (стрессовая кардиомиопатия) из-за ложки васаби: 60-летняя женщина в гостях на свадьбе перепутала его с авокадо. На следующий день после этого врачи диагностировали у нее расширение левого желудочка - болезнь такоцубо. Доля крови, которую желудочек выталкивает в аорту, по отношению ко всей крови в нем - составила всего 35 процентов при нижней границе нормы в 50 процентов. Судя по всему, причиной патологии стал сильный ответ нервной системы на острую еду.

- Американские и британские разработчики создали приложение, которое в реальном времени дорисовывает набросок пользователя и превращает его в реалистичное изображение. Приложение состоит из двух окон: в первом пользователь рисует набросок, а во втором видит созданное нейросетями изображение. Для начала выбирается класс объекта, к примеру, ананас, и алгоритм сразу же выдает типичный для него набросок. После начала рисования нейросеть постоянно обновляет набросок, дополняя часть, нарисованную пользователем.

- В июле стало известно, что ученым удалось на выборке из 13 тысяч человек показать, что потребление темного шоколада связано с уменьшением симптомов депрессии. Среди тех, кто сообщил о потреблении темного шоколада, риск обнаружить симптомы, характерные для депрессии, был на 70 процентов ниже, чем среди тех, кто не ел шоколад вообще. N+1 подробно рассказал, можно ли считать шоколад антидепрессантом: за счет чего он может влиять на наше самочувствие и почему его нельзя назвать источником серотонина, как часто многие пишут.

- В сентябре австралийская исследовательница обнаружила, что трупы, оставленные под открытым небом в местном климате, способны самопроизвольно двигаться - это выяснилось при проверке метода определения времени, прошедшего после смерти. Исследования подобного рода пока проводятся только в Северной Америке и в Австралии, где для этого оборудованы специальные участки. N+1 подробно рассказал о "фермах трупов": как они появились, для чего их используют и насколько этична и законна их деятельность.

- В партнерском материале N+1 рассказал, что предпринимают ученые на пути к идеальному колесу, какую роль сыграло изобретение шины в этом деле и что нужно добавить в шины, чтобы снизить расход топлива и уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу.

- Яндекс научил нейросеть узнавать страну по одной фотографии. Разработчики использовали тот же алгоритм, который ранее научили различать между собой российские города. Точные параметры обучающей выборки не раскрываются, но известно, что алгоритм обучался на тысячах фотографий. По фрагментам, которые нейросеть узнала, разработчики определили ключевые признаки, по которым алгоритм относит фотографию к той или иной стране: к примеру, Нидерланды нейросеть узнает по белым рамам и темным кирпичным стенам.