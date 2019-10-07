Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Неуязвимые перед радиацией тихоходки, загадочная "болезнь вейперов" и есть ли будущее у искусственного мяса

Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок. Ученые исследовали белок Dsup, который связан с устойчивостью тихоходки Ramazzottius varieornatus к радиации, и выяснили, что он образует "кокон" вокруг нитей ее ДНК. Еще у одного вида тихоходок тоже нашли белок с аналогичным строением и функциями. Оказалось, что некоторые участки белка Dsup напоминают белки HMGN, которые встречаются только у позвоночных, а у других животных их аналогов нет. Причины этого пока неясны.

- Ученые предложили гипотезу, согласно которой в галактических окрестностях Солнечной системы может находиться заметная концентрация небольших черных дыр. В таком случае можно объяснить избыток событий микролинзирования, а также из этой идеи следует, что Девятая планета, в пользу существования которой говорят некоторые косвенные свидетельства, может оказаться захваченной в гравитационное влияние Солнца черной дырой с массой около пяти масс Земли.

- Врачи изучили результаты биопсии лёгких у пациентов с загадочной "болезнью вейперов" и не нашли там признаков жировой пневмонии. Можно сделать вывод, что жирорастворимые вещества, которые встречаются в жидкостях для электронных сигарет - в том числе тетрагидроканнабинол и витамин Е - не могут быть причиной болезни. Авторы работы полагают, что однозначно исключить влияние липидов сложно, но наблюдаемая картина заболевания больше напоминает химический пневмонит и действие отравляющих газов и токсичного дыма. Однако назвать конкретное отравляющее вещество пока невозможно.

- Ученые проанализировали ежедневную активность 548 пожилых людей и обнаружили, что общее время активности не коррелирует с риском преждевременной смерти. Зато существенной оказалась связь с фрагментацией активности - количеством передышек и длиной активных периодов. Каждые дополнительные 10 процентов фрагментации повышали риск умереть на 49 процентов. Каждые 10 процентов времени, которые человек проводил в коротких периодах активности (меньше 5 минут), были связаны с ростом риска смерти на 28 процентов. Вероятно, длина периодов активности отражает состояние здоровья человека: чем хуже он себя чувствует, тем сложнее ему двигаться без передышек.

- В партнерском материале N+1 рассказал о том, как российские нефтяники помогли ученым открыть новый сверхтвердый материал, который может стать успешным конкурентом алмазу в буровой промышленности.

- Вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури могут выводить из строя спутники и провоцировать энергетические аварии на Земле. В честь 140-летия самой мощной в истории магнитной бури - "события Кэррингтона" N+1 рассказали, действительно ли вспышка на Солнце может привести к проблемам со здоровьем и могут ли вообще люди чувствовать колебания магнитного поля.

- Среди направлений, которые современная медицина разрабатывает в поиске средств для борьбы с раком, важное место принадлежит вирусологии. С начала XX века известно, что онкозаболевания и инфицирование вирусами могут быть связаны друг с другом. В этом материале можно узнать, на чем основано онкогенное действие вирусов и какие вирусные заболевания связаны с риском возникновения рака.

- Потребление в пищу мяса неэтично по отношению к животным и приводит к значительному увеличению вредных выбросов в атмосферу, влияющих на глобальное изменение климата. Однако, мясо можно выращивать искусственным путем из стволовых клеток животных, однако выходит ли это? Сайт N+1 рассказал, как создается искусственное мясо, что делает его таким дорогим и почему его безусловная экологичность весьма сомнительна.