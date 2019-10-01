Конгрессмены-демократы запросили у адвоката Трампа документы по Украине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США запросили у адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани материалы, связанные с разговором Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает АР.

Конгрессменов-демократов интересуют записи телефонных переговоров, смс-переписка и другие сведения о контактах, а также документы трех бизнес-партнеров Джулиани. Они ждут эти материалы до 15 октября.

Адвокат подтвердил в твиттере, что получил запрос и отметил, что его подписали только главы этих комитетов, которые уже "заранее предрешили исход дела". Он выразил сомнения в законности запроса, который, в том числе, может касаться документов, содержащих тайну адвоката и его клиента, и пообещал изучить его с юридической точки зрения.

Демократы в Палате представителей запустили расследование, цель которого - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту. Поводом стал доклад сотрудника американской разведки о том, что в разговоре с Зеленским 25 июля Трамп просил его провести антикоррупционное расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. В частности он призывал Зеленского в связи с этим держать связь с Джулиани. Джулиани подтвердил, что просил правительство Украины инициировать такое расследование.

Демократы проверяют, есть ли связь между этими просьбами и решением Трампа приостановить оказание помощи Киеву. Ранее они уже запросили стенограмму разговора президентов и документы о заморозке помощи Украине.

28 сентября Джулиани заявил, что не будет давать показаний конгрессменам без согласия Трампа, с которым его связывает отношение адвоката и клиента.