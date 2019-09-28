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Экс-сотрудники спецслужб США потребовали привлечь Трампа к ответу за разговор с Зеленским

Экс-сотрудники спецслужб США потребовали привлечь Трампа к ответу за разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Более 300 бывших сотрудников структур национальной безопасности США обратились в конгресс с открытым письмом, где высказали необходимость привлечения главы государства Дональда Трампа к ответственности в связи со ставшим достоянием общественности телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в субботу американский телеканал CBS News.

Экс-сотрудники, работавшие в прошлом в системе нацбезопасности США, объединены в группу National Security Action. Они считают, что Трамп, обратившись к Зеленскому с просьбой начать на Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, чрезмерно превысил властные полномочия, что вызывает "глубокое беспокойство в том, что касается обеспечения национальной безопасности".

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"Кажется, президент Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для того, чтобы привлечь дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость персональным политическим интересам президента", - говорится в послании к конгрессу.

"Сенсации последних дней требуют ответа. Все мы признаем необходимость формальной процедуры импичмента для того, чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что пока может оставаться скрытым. Мы приветствуем тех членов конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", - отмечается в документе.

Как сообщалось, 25 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководство, относительно содержания телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

Сам президент США опроверг эти утверждения.

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