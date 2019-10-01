Поиск

Тысячи гонконгцев вышли протестовать в День образования КНР, несмотря на запрет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек вышли во вторник на улицы Гонконга с призывом к Коммунистической партии Китая "вернуть власть народу", сообщает агентство Associated Press.

Полиция ранее запретила проведение антиправительственных демонстраций 1 октября - в День образования КНР - и значительно усилила меры безопасности. Однако, несмотря на запрет, жители Гонконга собрались на многочисленных площадях и улицах. Большинство из них одеты в черное, так как сами протестующие называют 70-ю годовщину образования КНР "днем скорби". Некоторые из них держат в руках флаги КНР, перечеркнутые черными крестами.

"Сегодня мы вышли, чтобы сказать Коммунистической партии, что у жителей Гонконга нет повода для праздника", - сказал один из участников акции.

В рамках мер безопасности в Гонконге закрыто большинство торговых центров, а также 11 станций метрополитена.

В Пекине во вторник проходят торжества по случаю 70-й годовщины образования КНР. В столице прошел военный парад, в котором приняли участие 15 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, в рамках мероприятия были показаны современные образцы боевой техники.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

Гонконг Китай

Новости по теме

Новости

РФ подтвердила отсутствие планов размещения военной базы в Белоруссии

Что случилось этой ночью: вторник, 1 октября

Конгресс Перу отстранил от власти президента страны

Конгресс Перу отстранил от власти президента страны

США отказали в визе кубинскому министру, приехавшему на международный форум

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Госдеп ограничил в визах кубинских чиновников за условия работы врачей

Госдеп ограничил в визах кубинских чиновников за условия работы врачей

Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции

Навальный попал в число номинантов на премию имени Сахарова за 2019 год

Навальный попал в число номинантов на премию имени Сахарова за 2019 год

Defense Blog узнал о скором завершении строительства базы ПРО США в Польше

В КНДР заявили, что судьба их отношений с Вашингтоном зависит от США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');