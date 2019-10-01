Полиция Гонконга впервые выстрелила в протестующего из боевого оружия

Во время протестов в Гонконге Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Участник протестов в Гонконге получил огнестрельное ранение в грудь во время столкновений с полицией, сообщает во вторник South China Morning Post.

Пострадавший - студент колледжа. Он госпитализирован в критическом состоянии.

Источник издания в полиции сообщил минимум о тридцати задержанных во время протестов во вторник.

Ранее для разгона протестующих полиция использовала резиновые пули и водометы. Боевое оружие на улицах Гонконга не применялось.

Как сообщалось, несколько тысяч человек вышли во вторник на улицы Гонконга с призывом к Коммунистической партии Китая "вернуть власть народу". Сегодняшняя акция проходит на фоне празднования материковым Китаем 70-летия образования КНР.