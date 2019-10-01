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Источник сообщил о предпосылках к подписанию Киевом "формулы Штайнмайера"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Представители Украины на встрече в Минске по Донбассу могут согласиться на подписание "формулы Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" источник в украинской делегации.

"Есть предпосылки к подписанию. Обсуждается форма согласования текста, форма документа, который может быть подписан, в основу которого ложится тот текст формулы, который был ранее опубликован", - сказал собеседник агенства.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Украине на встрече в Минске во вторник, 1 октября, предпримет вторую попытку имплементировать "формулу Штайнмайера" - механизм политического урегулирования конфликта в Донбассе.

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

"Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера", согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "нормандской четверки", - сказал собеседник агентства.

Во вторник, 1 октября, помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что в Кремле рассчитывают, что очередное заседание ТКГ по Украине завершится согласованием "формулы Штайнмайера" и еще рядом важных договоренностей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс" урегулирования конфликта в Донбассе.

Минск Донбасс Украина

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