Генпрокурор Украины Луценко подал в отставку
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении.
"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его.
Трансляция подписания велась в прямом эфире в четверг. Документ датирован 29 августа.