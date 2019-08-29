Зеленский предложил кандидатов на должности премьера и министров

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея ГончаРука на должность премьер-министра Украины. Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента, но пока текст его отсутствует.

Алексей Гончарук родился в 1984 году, доктор философии в области права, закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После он этого возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest, был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания", Офис эффективного регулирования (BRDO), был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2014 году Гончарук вступил в партию "Сила людей". Он работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

В мае 2019 года Гончарук был назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже - Офиса президента Украины, где он отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Министры и генпрокурор

Министром внутренних дел президент предложил назначать действующего главу ведомства Арсена Авакова.

Кроме того, Зеленский предложил назначить своего внештатного советника, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Андрея Загороднюка на должность министра обороны.

Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Он имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником Зеленского.

Кандидатуру Вадима Пристайко глава государства предложил на должность министра иностранных дел.

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, а в 1998 году - Украинскую академию внешней торговли. Он работал в Генконсульстве Украины в Сиднее (Австралия), посольствах Украины в Канаде, США. В 2012 - 2014 годах был послом Украины в Канаде, в 2014 - 2017 годах - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел. В 2017 году стал главой миссии Украины при НАТО, в мае 2019 года назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Также Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о предоставлении парламентом согласия на назначение Руслана Рябошапки на должность генпрокурора. Ранее в четверг занимавший должность генпрокурора Украины Юрий Луценко написал прошение об отставке.

В четверг члены кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной рады девятого созыва. Депутаты приняли их отставку. При этом члены правительства будут исполнять обязанности до формирования и вступления в должность нового состава правительства.