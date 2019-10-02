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Запущенный КНДР снаряд достиг исключительной экономической зоны Японии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Один из снарядов, запущенных Северной Кореей утром 2 октября, достиг исключительной экономической зоны Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительство страны.

О повреждениях японских судов или самолетов на данный момент неизвестно.

По данным японского правительства, всего КНДР запустила два снаряда. Предположительно, это были баллистические ракеты.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря.

По данным южнокорейских военных, снаряды были запущены из прибрежного города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Как отмечало южнокорейское агентство Yonhap, пуски были произведены на следующий день после того, как первая вице-министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй сообщила о договоренности Пхеньяна и Вашингтона возобновить дипломатические переговоры по денуклеаризации на этой неделе.

КНДР Южная Корея Япония Японское море

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