Пуск ракет в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Проведенный северокорейскими военными пуск снарядов не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе РФ, граничащем с Северной Кореей.

В сообщении Примгидромета говорится, что в настоящее время радиационный фон в Приморье - 11-12 мкР/ч. Этот показатель соответствует норме. Информация обновляется ежечасно.

Как сообщалось, Северная Корея утром 2 октября запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Один из снарядов достиг исключительной экономической зоны Японии.

Пуск произошел на следующий день после того, как первая вице-министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй сообщила о договоренности Пхеньяна и Вашингтона возобновить дипломатические переговоры по денуклеаризации на этой неделе. Диалог зашел в тупик после провала Ханойского саммита в феврале.