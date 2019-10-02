Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Один из снарядов достиг исключительной экономической зоны Японии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их", - заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В свою очередь, генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга подтвердил на пресс-конференции, что один снаряд достиг исключительной экономической зоны страны и упал в Японском море у острова Дого в префектуре Симанэ в 7:27 (1:27 по мск). Второй снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии около 7:17 (1:17 по мск).

Он добавил, что премьер-министр дал поручение собирать и анализировать всю информацию, своевременно и надлежащим образом предоставлять ее общественности, подтверждать безопасность воздушных и морских судов и готовиться к непредвиденным ситуациям.

Утром в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что северокорейские военные запустили неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Как отмечало японское правительство, запущены были, предположительно, две баллистические ракеты.

По данным Примгидромета, пуск ракет в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском - единственном регионе РФ, граничащем с Северной Кореей.

Пуск произошел на следующий день после того, как первая вице-министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй сообщила о договоренности Пхеньяна и Вашингтона возобновить дипломатические переговоры по денуклеаризации на этой неделе. Диалог зашел в тупик после провала Ханойского саммита в феврале.