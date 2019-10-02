В Киеве обнародовали письмо Кучмы о согласии с "формулой Штайнмайера"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала в фейсбуке скан-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика за подписью Кучмы от 1 октября.

Текст письма приводится полностью:

"Уважаемый господин Сайдик! В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство в нижеследующей редакции:

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительной письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ".

"Украинская сторона принимает текст этой формулы", подчеркивается в письме.

"Формула" в понимании Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился своим пониманием "формулы Штайнмайера" о выборах в неконтролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей.

"Это на самом деле 1-2 предложения", - заявил президент на брифинге во вторник, 1 октября. По его словам, временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там на территориях самопровозглашенных республик состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины.

Кроме того, должен быть опубликован отчет ОБСЕ о том, что выборы состоялись по стандартам этой организации и международным стандартам демократических выборов. "Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", - подчеркнул Зеленский.

1 октября стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера".