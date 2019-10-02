Львовские депутаты сочли реализацию "формулы Штайнмайера" началом капитуляции Украины

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Львовский областной совет расценивает намерения по реализации "формулы Штайнмайера" как сдачу национальных интересов Украины и начало капитуляции страны.

"Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой формулы Штайнмайера являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в заявлении Львовского облсовета, принятого большинством голосов на внеочередном заседании в среду.

Львовский облсовет считает, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" "Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей посредством выборов", проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях "окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне".

Депутаты Львовского облсовета подвергли резкой критике попытки "разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором".

"Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады... Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной", - указано в заявлении.

Ранее в среду бывший президент Украины Петр Порошенко сказал, что нынешняя украинская власть не понимает возможных последствий принятия текста по имплементации "формулы Штайнмайера". По словам народного депутата, "формула Штайнмайера" на самом деле - "это российская формула". Порошенко также утверждал, что Россия хочет сделать "на территории оккупированного Донбасса свое Приднестровье".

Во вторник, 1 октября, 1 октября трехсторонняя контактная группа в Минске приняла так называемую формулу Штайнмайера. Такое название получила инициатива бывшего главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. В 2015 году политик предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.