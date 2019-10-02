Порошенко заявил, что украинская власть не сознает последствий "формулы Штайнмайера"

Бывший президент Украины Петр Порошенко Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность") считает, что нынешняя украинская власть не понимает возможных последствий принятия текста по имплементации "формулы Штайнмайера".

"Сегодня представители "Слуги народа" сами в своих выступлениях признали, что это не является "формулой Штайнмайера" - это российская формула... Они сказали, что этой формулы не существует, это означает, что четкого понимания у власти, что случилось вчера, до сих пор нет", - сказал Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

По его словам, после вчерашнего заявления о так называемой формуле Штайнмайера появилась масса комментариев - "начиная от господина Лаврова (министра иностранных дел РФ - ИФ), что они сделают на территории оккупированного Донбасса свое Приднестровье, и заканчивая главарями террористических группировок, что после того, как Украина признала "формулу Штайнмайера", они уже толкуют это как право народа Донбасса на самоопределение".

"Безусловно, что мы этого позволить не можем, и об этом надо говорить и с министром иностранных дел, и с начальником (Генерального) штаба, и с генеральным прокурором, и, в конце концов, с президентом", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что представители фракций парламента выйдут с инициативой "все-таки пригласить господина президента - не для отчета, поскольку президент не подотчетен парламенту, а для того, чтобы выработать совместную позицию".

"Я заявляю, что на внешнем фронте, особенно в вопросах отпора российской агрессии, Украина должна быть единой", - добавил нардеп.

Что такое "формула Штайнмайера"

1 октября трехсторонняя контактная группа в Минске приняла так называемую формулу Штайнмайера. Она не является частью минских соглашений, но вытекает из них. Этот документ предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, определяет процедуру введения особого статуса Донбасса, чтобы провести там местные выборы под эгидой ОБСЕ. Во время переговоров стороны также согласовали разведение войск в двух районах на востоке Украины - Золотом и Петровском. Возобновление разведения сил и средств запланировано на 7 октября.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".