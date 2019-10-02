Киев предостерег от нарушения договоренностей о разведении войск в Донбассе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Украины заявляет, что вопрос защиты проживающего в прифронтовой зоне мирного населения является приоритетным в процессе разведения войск, Вооруженные силы страны остаются в полной боевой готовности для отстаивания территориальной целостности.

"При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", - говорится в разъяснении Минобороны о процессе разведения войск на отдельных участках линии боевого столкновения.

В Минобороны отметили, что защита гражданского населения в зоне проведения боевых действий является приоритетом для украинских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что законодательством Украины предусмотрено право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.

В разъяснении указано, что разведение войск происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

"Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - объяснили в Минобороны.

Отмечается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций и организаций по вопросам безопасности, а также позволит провести разминирование территорий.

"Упомянутые участки имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения). Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - сказано в разъяснении.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение сил и средств сторон конфликта в Донбассе также присутствует среди условий для реализации "формулы Штайнмайера", выдвинутых ранее Киевом.