Командиром МКС впервые стал итальянец

Cosmonaut Alexey Ovchinin handed over station command during a ceremony today to @Astro_Luca. Watch Ovchinin return to Earth on Thursday with @AstroHague and @Astro_Hazzaa live on @NASA TV. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV



Undock: 3:36am ET Thursday

Landing: 7am ET pic.twitter.com/dN4YJcZZ4R