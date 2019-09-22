Разработчик не исключил повторной отправки робота FEDOR на МКС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Робот FEDOR, побывавший на Международной космической станции, может вернуться на нее в будущем, сообщил "Интерфаксу" глава компании-разработчика "Андроидная Техника" Евгений Дудоров.

"Есть много разных вариантов. Мы сейчас создаем новых роботов, но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать. Либо будем по совсем новым направлениям работать", - сказал Дудоров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, через одну-две недели пройдет встреча, на которой будет обобщен опыт использования робота в космосе и принято решение по дальнейшей судьбе проекта.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующий раз на МКС отправится уже новое поколение робота. По его словам, оно будет существенно отличаться от нынешней версии. В частности, он лишится ног и в целом "будет выглядеть уже не совсем как человек". Кроме этого при разработке нового поколения робота будет использован "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены", отметил Рогозин.

Как сообщал руководитель "Андроидной техники" по космической робототехнике Игорь Сохин, во время следующего полета будет отработана возможность управления роботом с Земли, а также работа в открытом космосе.

Человекоподобный робот FEDOR отправился на МКС 22 августа. В основном проводимые эксперименты были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, робот использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При этом космонавты столкнулись с рядом проблем при работе с FEDORом. Например, космонавт Алексей Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

FEDOR устроен по принципу "аватара". В нынешней версии им управляет космонавт на МКС с помощью специального экзоскелета, позволяющего роботу повторять движения человека. В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.