Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" с экипажем МКС стартовала с Байконура

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который должен доставить космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса", пуск ракеты был произведен в 16:57 по московскому времени с "Гагаринского старта". На борту корабля "Союз МС-15" находятся космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

После отделения ступеней ракеты-носителя, примерно через шесть часов, корабль должен добраться до Международной космической станции и состыковаться с ней.

Новый экипаж присоединится к работающим на МКС россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано.

На протяжении восьми дней на станции будут находиться девять астронавтов и космонавтов. После этого аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом покинет МКС на корабле "Союз МС-12". По данным NASA, отстыковка корабля от МКС состоится 3 октября в 10:35 по московскому времени, посадка в Казахстане - в 13:58 по Москве.