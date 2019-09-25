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Последняя в истории ракета "Союз-ФГ" с экипажем МКС стартовала с Байконура

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который должен доставить космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса", пуск ракеты был произведен в 16:57 по московскому времени с "Гагаринского старта". На борту корабля "Союз МС-15" находятся космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

После отделения ступеней ракеты-носителя, примерно через шесть часов, корабль должен добраться до Международной космической станции и состыковаться с ней.

Новый экипаж присоединится к работающим на МКС россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано.

На протяжении восьми дней на станции будут находиться девять астронавтов и космонавтов. После этого аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом покинет МКС на корабле "Союз МС-12". По данным NASA, отстыковка корабля от МКС состоится 3 октября в 10:35 по московскому времени, посадка в Казахстане - в 13:58 по Москве.

Последний запуск

Нынешний пуск стал семидесятым и последним для ракеты-носителя "Союз-ФГ". За 18 лет полетов она только один раз, в октябре 2018 года, не смогла доставить экипаж на МКС из-за аварии, вызванной неисправностью в первой ступени. Тогда в космос должны были отправиться Овчинин и Хейг, которые спаслись, благодаря сработавшей системе аварийного спасения.

На смену "Союзу-ФГ" придет ракета-носитель "Союз-2.1а". Ее основное отличие - электронная система управления российского производства, тогда как на модификации "ФГ" система была аналоговой и производилась на Украине.

С 2020 года экипажи будут доставляться на МКС при помощи "Союза-2.1а", который ранее выводил в космос только грузовые корабли "Прогресс" и спутники. Первый полет этой ракеты в связке с пилотируемым "Союзом" состоялся в августе, когда на МКС был отправлен робот FEDOR, он был признан успешным.

Союз-ФГ МКС

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