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Раненному пулей 18-летнему участнику протестов в Гонконге предъявят обвинения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга предъявят обвинения 18-летнему участнику демонстрации, в которого в ходе протестов выстрелил полицейский, сообщает в четверг агентство Associated Press.

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Неясно, будет ли присутствовать в суде сам юноша, так как после ранения в грудь его прооперировали.

Сообщается, что полицейский выстрелил в юношу после того, как тот ударил его металлическим прутом. Молодому человеку, по данным полиции, предъявят обвинения в нападении на полицейского.

Ранение молодой человек получил 1 октября в ходе протестов, связанных с Днем образования КНР. Тогда несколько тысяч человек вышли на улицы Гонконга, призывая Коммунистическую партию Китая "вернуть власть народу".

Гонконг КНР

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