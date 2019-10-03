Раненному пулей 18-летнему участнику протестов в Гонконге предъявят обвинения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга предъявят обвинения 18-летнему участнику демонстрации, в которого в ходе протестов выстрелил полицейский, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Неясно, будет ли присутствовать в суде сам юноша, так как после ранения в грудь его прооперировали.

Сообщается, что полицейский выстрелил в юношу после того, как тот ударил его металлическим прутом. Молодому человеку, по данным полиции, предъявят обвинения в нападении на полицейского.

Ранение молодой человек получил 1 октября в ходе протестов, связанных с Днем образования КНР. Тогда несколько тысяч человек вышли на улицы Гонконга, призывая Коммунистическую партию Китая "вернуть власть народу".