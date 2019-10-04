Дипломаты предупредили россиян о маршрутах протестов в Гонконге с 4 по 10 октября

Протестующим с 4 октбяря запрещено прятать лица

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Гонконге предупредило сограждан о новых массовых протестах, которые планируются с 4 по 7 октября и 10 октября, и указало их маршруты. Дипмиссия сослалась на данные из соцсетей.

Россиянам дипломаты рекомендовали избегать мест массового скопления и учитывать новости при планировании поездок.

"Новые протестные акции в Гонконге запланированы на 4 октября (пятница) в районе Wong Tai Sin, 5 октября (суббота) в районах Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, в торговых центрах в районах Tsuen Wan, Tsing Yi, Tsim Sha Tsui, Tseung Kwan O, Sha Tin, Kowloon Bay, 6 октября (воскресенье) в районах Causeway Bay, 7 октября (понедельник) в районе Prince Edward, 10 октября (четверг) в районе Tsim Sha Tsui", - говорится в сообщении.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Первоначально демонстранты требовали отзыва законопроекта об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Затем они начали требовать, чтобы были расследованы нападения предполагаемых представителей криминалитета на протестующих и жесткие действия полиции. Также они стали требовать реформы избирательного законодательства и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

1 октября акции протеста омрачили празднование 70-й годовщины образования КНР, протестующие в масках устроили столкновения с полицейскими и вынудили их шесть раз открыть огонь боевыми патронами. В связи с этим администрация Гонконга решила в экстренном порядке запретить митингующим скрывать лица.

4 октября Лам объявила, что с полуночи будет введен запрет на маски на акциях, пишет South China Morning Post. Для этого власти воспользовались актом 1922 года, который не использовали больше 50 лет и который дает администрации в чрезвычайной ситуации право вводить любые правила и запрета ради всеобщего блага. Ее решение поддержал представитель Китая в Гонконге.

В связи с этим запретом еще до заявления Лам в Гонконге прошли новые акции, многие их участники пришли в масках и с зонтиками.