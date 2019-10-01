Лондон осудил применение боевого оружия против протестующих в Гонконге

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лондон осуждает подавление акций протеста в Гонконге и, в частности, применение боевых патронов, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Как отмечается в заявлении, "использование боевых патронов является непропорциональным (ответом на действия протестующих - ИФ) и только рискует обострить ситуацию".

Ранее во вторник ЕС призвал стороны противостояния в Гонконге к переговорам. Как заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич, "диалог, деэскалация и сдержанность являются единственными решениями" конфликта.

По ее словам, несмотря на первые шаги, предпринятые с целью вовлечь в диалог противостоящие стороны, после более трех месяцев протестов в Гонконге еще только предстоит восстановить доверие.

"Право на собрания и демонстрации должно сохраняться и гарантироваться в соответствии с международными обязательствами", - продолжила Коцьянчич, отвечая на вопрос о реакции ЕС на полицейские меры по разгону демонстрантов с применением боевых патронов.

"Я могу отметить, что Европейский союз поддерживает тесные отношения с Гонконгом, и мы уважаем принцип "одна страна - две системы". Мы продолжаем желать ему стабильности и процветания. Мы придаем большое значение автономии Гонконга, закрепленной в его Основном законе. И следует также уважать независимость судебной власти, которая остается основополагающей для развития Гонконга", - заявила представитель Федерики Могерини.

Ранее во вторник стало известно, что участник акций протеста в Гонконга получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в критическом состоянии. Ранее для разгона протестующих полиция использовала резиновые пули и водометы. Боевое оружие на улицах Гонконга не применялось.