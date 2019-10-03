Российских дипломатов не впустили в США на форум "Диалог Форт-Росс"

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Представители российского внешнеполитического ведомства не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Например, на этой неделе в результате подобных шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", - отметила она, добавив, что площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии.

Русская крепость Форт-Росс в северной части Калифорнии просуществовала с 1812 по 1841 год.

Ранее США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.