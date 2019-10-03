В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.

"Мы очень обеспокоены вопросом выдачи виз, на который обратила внимание Россия. Визовый вопрос обсуждался вчера (2 октября - ИФ) комитетом по отношениям с принимающей страной (США - ИФ)", - сказал он в четверг на брифинге.

По его словам, ООН со своей стороны продолжит обсуждение данного вопроса как с властями принимающей страны, так и с российской миссией.

Накануне Дюжаррик заявил журналистам, что ООН получила официальное письмо от РФ "относительно визовой ситуации". Он заверил, что в организации его изучат и предпримут "любые соответствующие меры" со стороны Секретариата ООН.

Ранее США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что представители МИД РФ не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз.