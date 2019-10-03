Путин верит в желание Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть искреннее желание урегулировать конфликт в Донбассе и что он победил на президентских выборах блгодаря очевидному запросу общества на это урегулирование. Он заявил это на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Путин добавил, что, несмотря на наличие такого запроса, он не знает, насколько сильны те, кто против урегулирования, "особенно на основе Минских договоренностей".

"Если у него (Зеленского. - ИФ) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил президент.

В Москве видят определенные колебания и понимают, что Зеленский "должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались". "Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - сказал Путин.

Отвечая на замечание присутствующего на форуме украинского политолога в отношении освещения некоторыми российскими телеканалами ситуации в республике, Путин сказал: "Наши телевизионные каналы ведут независимую редакционную политику - как это не покажется странным, даже государственные каналы".

При этом он назвал неправильным, когда СМИ выставляют Украину в невыгодном свете, так нельзя поступать с ближайшим соседом и "братским народом". "Речь может идти о политике действующих властей, но не как о стране, не о народе. Если вы так это трактуете, значит чего-то не хватает в наших программах, они должны всегда это подчеркивать", - сказал Путин.