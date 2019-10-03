Госдеп США одобрил поставки Киеву противотанковых вооружений на $39 млн

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США дал добро на поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов к ним на общую сумму в $39,2 млн, говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны.

"Госдепартамент принял решение одобрить продажу Украине 150 ракет Javelin и соответствующего оборудования и техподдержки на сумму, не превышающую $39,2 млн", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, в четверг Агентство представит соответствующее уведомление в Конгресс США.

В тоже время в заявлении подчеркивается, что "уведомление о потенциальной продаже требуется по закону, и не означает, что это сделка завершена".

В документе также отмечено, что власти Украины ранее запрашивали десять противотанковых комплексов Javelin и 150 ракет к ним. Стоимость потенциальных поставок покрывает транспортировку груза, вспомогательное оборудование и другие элементы материально-технической поддержки, говорится в заявлении.

Там также указано, что система Javelin поможет Киеву укрепить оборонный потенциал для сохранения территориальной целостности страны и внесут вклад во внешнюю политику и национальную безопасность США путем укрепления безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Конгресс США предварительно одобрил продажу Украине дополнительных Javelin.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине. По ее мнению, Киев "реально нуждается" в урегулировании внутриукраинского конфликта и "выводе страны из кризиса по целому ряду направлений", чему поставка противотанковых комплексов не будет способствовать.