Поиск

Украина попросила США продать больше комплексов Javelin

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Киев попросил Вашингтон продать больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинской службе "Радио Свобода".

Как отметил американский дипломат, запрос о большем количестве Javelin продиктован оборонительными целями. Просьба украинской стороны направлена в рамках программы внешних военных продаж министерства обороны США.

В ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны". Он предусматривал возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения.

В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.

В апреле того же года пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы страны противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

22 мая были проведены первые пуски этих ракетных комплексов на Украине.

Украина США avelin

Новости по теме

Новости

В Бразилии наркобарон чуть не сбежал из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Около 20 человек отравились в одном из кафе в Якутии

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Власти рассказали подробности о стрелке из Огайо

Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');