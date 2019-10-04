РФ выступила за паузу в работе Первого комитета ГА ООН из-за невыдачи виз США делегатам

Также было предложено перейти в режим неформальных консультаций

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия предлагает взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он сообщил "Интерфаксу", что части российской делегации, планировавшей принять участие в работе сессии Первого комитета, пока не выдали американские визы, но выразил надежду, что "ситуация может измениться".

"Пока "визовый вопрос" остаётся подвешенным мы предлагаем взять "техническую" или процедурную паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию", - заявил Полянский, выступая на Первом комитете ГА ООН по вопросам процедуры.

Он отметил, что отсутствие виз не позволило России принять полноценное участие в работе сессии Первого комитета. Россия с подобной практикой мириться не намерена и не отступит от законных прав на самостоятельное формирование состава делегации на мероприятия ООН, добавил Полянский.

"Одновременно просим Секретариат ООН и Бюро предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует участие в работе Первого комитета делегации других государств-членов ООН", - добавил Полянский.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

Ранее США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что представители МИД РФ не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз.