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РФ предложила перенести из США сессии Первого комитета ГА в 2020 году

Такое предложение было сделано из-за "визовой политики США"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский поставил вопрос о переносе следующей сессии Первого комитета Генассамблеи за пределы США, в Вену или Женеву.

"В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению -ИФ) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например, в Вене или Женеве", - заявил Полянский, выступая в четверг на Первом комитете ГА ООН по вопросам процедуры.

"Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что речь идет не о цепочке случайностей, а о злостном нарушении США своих обязательств. В этих обстоятельствах с тем, чтобы не лишать нас всех возможности вести субстантивный диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности, у нас, к сожалению, остается только один вариант", - добавил российский дипломат.

Полянский отметил, что у России вызывает особую озабоченность, что с конца 2018 года из-за "подобной визовой политики США" Россия не может полноценно принимать участие "в разоруженческом сегменте работы". Так, в апреле текущего года Москве пришлось заблокировать работу КОР из-за невыдачи въездных виз США главе российской делегации, напомнил он.

Ранее Полянский сообщил о предложении РФ взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

США отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

ООН РФ США Дмитрий Полянский

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