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Трамп заявил о своем праве просить помощи других стран в делах о коррупции

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право просить помощи других стран в расследовании дел, связанных с коррупцией.

"Как президент Соединенных Штатов, я имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение другим странам помочь нам! "- написал Трамп в твиттере.

"Речь идет не о кампании, а о коррупции в массовом масштабе! " - добавил он.

Накануне Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и подчиненных ему структур.

Согласно заявлению Трампа, семья Байденов "проводила махинации" в таких странах, как Китай и Украина.

Расследование коррупции в Burisma

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Речь шла о коррупции в действующей на Украине газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Байден-младший.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. В результате спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка Байденов в декабре 2013 года в КНР. Высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальный визит в личных деловых интересах.

Дональд Трамп Джо Байден Хантер Байден США Украина

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