Трамп не раз призывал Китай расследовать деятельность семьи Байденов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, призвавший Китай обратить внимание на деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в КНР, не первый раз обращается к китайской стороне с таким предложением, сообщил телеканал CNN.

По словам двух осведомленных источников, во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 18 июня Трамп уже поднимал этот вопрос. Запись этого звонка была позже помещена Белым домом в защищенную электронную систему, как и запись телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, послужившая поводом для запуска демократами процедуры импичмента, отмечает CNN.

Накануне Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности Байдена и его компаний. В то же время на вопрос, просил ли Трамп Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, президент США ответил отрицательно.

CNN обращает внимание, что заявление Трампа прозвучало накануне намеченного на следующую неделю начала очередного раунда торговых переговоров с Китаем. А всего за несколько минут до того, как предложить Пекину расследовать деятельность Байдена, Трамп сказал: "У меня есть много вариантов по Китаю, но если они не сделают то, что мы хотим, у нас будет огромная власть".

"Дело Байденов"

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. В результате спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка Байденов в декабре 2013 года в КНР. Высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальный визит в личных деловых интересах.