Трамп не увидел политики в просьбах расследовать дело Байдена

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не видит никакой связи с политикой в своем стремлении добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Он написал это в твиттере.

Он напомнил, что как президент он обязан покончить с коррупцией, даже если для этого требуется попросить помощи у иностранного государства или нескольких государств.

"Так всегда делается. И это НИКАК не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Это связано с их коррумпированностью!", - написал он.

В сентябре журналисты узнали, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп просил его инициировать расследование в отношени деятельности на Украине Байдена и его сына. Об этом сотрудник американской разведки сообщил своему руководству. В истеблишменте возникли подозрения, что Трамп пытается повлиять на позиции Байдена как одного из претендентов в кандидаты в президенты от Демократической партии и что с этим связано решение заморозить выделение помощи Украине.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры по определению, есть ли основания для импичмента президенту. Конгрессмены запросили доклад сотрудника разведки, материалы о контактах Белого дома с Киевом и вызвали для дачи пояснений спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который уже подал в отставку, бывшего посла США в стране Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

В четверг Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний, поскольку он подозревает, что эта семья в этих странах могла допускать коррупционные нарушения.

Утром в пятницу по московскому времени президент написал в твиттере, что имеет полное право просить помощи других стран в расследовании дел, связанных с коррупцией.