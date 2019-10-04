Генпрокуратура Украины пересмотрит дело Burisma, в которой работал сын Байдена

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что эпизод с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма") будет пересмотрен, как и ряд других уголовных производств, фигурантом которых был также сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров украинской газовой компании.

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский - ИФ), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко - ИФ) и другие люди или компании - таких производств полтора десятка" - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

Как пояснил генпрокурор, надзорное ведомство сейчас изучает уголовные дела, "которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше", чтобы выяснить, не принимались ли по ним незаконные процессуальные решения и, в таком случае, пересмотреть их.

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, он сказал: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".

Рябошапка заверил, что органы прокуратуры будут проводить эффективное и прозрачное расследование уголовных производств, об объективности будут свидетельствовать сами уголовные дела.

В четверг, 3 октября, Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и подчиненных ему структур. По словам американского лидера, семья Байденов "проводила махинации" в КНР и на Украине.

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Речь шла о коррупции в действующей на Украине газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Байден-младший.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. В результате спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.