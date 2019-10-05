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В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека

В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека
Протесты в Багдаде
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Начавшиеся во вторник беспорядки в Ираке, по последним данным, привели к гибели 73 человек, сообщают в субботу арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека.

При этом среди погибших - шесть полицейских.

Еще более трех тысяч человек получили ранения.

Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде.

Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.

Ирак

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