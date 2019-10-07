Трамп заявил, что Турция, Россия и курды без США разберутся в региональном конфликте

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник обосновал свое решение не вмешиваться в конфликт Турции и курдов и заявил, что региональные силы, включая Россию, сами решат проблемы, в том числе вопрос пленных боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Они (курды - ИФ) сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых - племенные, и вернуть наших солдат домой", - написал он в твиттере. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды сами будут разбираться в сложившейся ситуации, продолжил президент.

При этом Трамп подчеркнул, что отныне США будут сражаться лишь для собственной выгоды и лишь там, где Вашингтон сможет победить. В то же время президент уточнил, что если ИГ начнут представлять угрозу где-либо поблизости от США, то американцы вновь разгромят террористов.

По словам Трампа, первоначально США планировали находиться в Сирии лишь "30 дней", но участие страны в конфликте затянулось. Однако затем, подчеркнул Трамп, после его прихода к власти "халифат ИГ" был полностью разгромлен.

Комментируя эту ситуацию, Трамп вновь напомнил о нежелании европейских стран забрать назад своих сограждан - боевиков ИГ, оказавшихся в плену у американцев.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности. Позднее в понедельник Белый дом заявил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии. Кроме того, Эрдоган сообщил, что США приступили к выводу своих войск из северных районов Сирии.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.