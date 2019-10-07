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Оппозиционные партии побеждают на выборах в Косово

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Парламентские выборы в самопровозглашенной республики Косово в воскресенье принесли победу оппозиционным партиям, сообщают западные СМИ со ссылкой на местную избирательную комиссию.

Так, партия "Самоопределение" Альбина Курти получила 25,9% голосов, а Демократическая лига Косова - 25,2%.

Демократическая партия Косово, находившаяся у власти с 2007 года, получила 21,35% и признала поражение.

Однако, напоминают СМИ, пока что подсчитаны примерно 75% бюллетеней.

Досрочные выборы проходят в связи с отставкой премьера Рамуша Харадиная в июле. Он покинул свой пост после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге. Тогда он заявил журналистам, что ему предложили явиться туда в качестве главы правительства или обычного гражданина Косово, и он выбрал последнее.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

Косово

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