Премьер Афганистана восстановил в должности уволенного президентом пресс-секретаря МИД

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава исполнительной власти Афганистана, премьер-министр Абдулла Абдулла оспорил вчерашнее решение президента Мухаммада Ашрафа Гани уволить пресс-секретаря МИД Сибгатуллу Ахмади, сообщил в понедельник пресс-секретарь премьера Муджиб Рахими.

"Сибгатулла Ахмади, высказываясь в поддержку мирного процесса, выразил точку зрения министерства иностранных дел страны", - говорится в заявлении, которое обнародовано Рахими от имени главы исполнительной власти Абдуллы.

Ахмади был снят с должности после того, как оценивая состоявшуюся недавно в Исламабаде встречу делегации талибов с представителями руководства Пакистана, заявил, что Кабул "приветствует усилия всех стран, направленные на достижение мира в Афганистане, особенно в плане содействия прямым переговорам между афганским правительством и представителями "Талибана" (движение запрещено в РФ как террористическая организация - ИФ) ".

Канцелярия президента Афганистана назвала комментарий Ахмади "безответственным" и объявила об его увольнении, а также о назначении и.о. пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Афганистана Мирвайсс Наба.

Премьер-министр в свою очередь оспорил это решение главы государства.

"Назначения и увольнения в этот период можно осуществлять только после объявления итогов выборов. Пока не будут подведены итоги выборов, он продолжит свою работу", - говорится в заявлении Абдуллы.

"Вопросы внешней политики и позиции афганского правительства в этих важных случаях требуют обсуждения и согласования на высших правительственных уровнях, с тем чтобы все части правительства имели единую позицию и говорили в один голос", - отмечается в документе.

Продолжавшиеся с осени 2018 года переговоры США с представителями движения "Талибан" завершились в начале сентября 2019 года подтверждением сторон о достижении принципиальной договоренности о мире. Однако спустя несколько дней президент США Дональд Трамп отказался от дальнейших переговоров с талибами после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники этого движения.

Делегация "Талибана" после срыва переговоров с США посетила Иран, Россию, Китай и Пакистан.