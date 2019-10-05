На севере Афганистана уничтожили 42 террористов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В ходе совместной операции подразделений министерств обороны, внутренних дел и управления национальной безопасности Афганистана на территории уезда Бахарак провинции Тахар (север страны) ликвидированы 42 боевика запрещенного в России террористического движения "Талибан".

Как сообщили вечером в субботу в пресс-центре корпуса войск специального назначения национальной армии, среди убитых боевиков военный лидер талибов в провинции Бахарак мулла Малук, известный как Илхом. Еще 47 боевиков ранены.

Ранее в субботу начальник пресс-центра МВД Нусрат Рахими рассказал, что в ходе совместной антитеррористической операции в провинции Тахар под контроль правительства возвращен находящийся на границе с Таджикистаном уезд Хваджа-Гхар.

Сообщается, что талибы, покидая уезд, оставили после себя сожженные здания правительственных учреждений и организаций, а также торговые лавки. Совместная операция по очистке территории провинции Тахар от присутствия боевиков началась 1 октября.

Талибы атаковали город Талукан, административный центр провинции Тахар и ряд его уездов на прошлой неделе, с целью срыва президентских выборов, которые состоялись 28 сентября.

За пост президента боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Мухаммад Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла. Независимая избирательная комиссия Афганистана обещает объявить предварительные результаты голосований 19 октября, окончательные - 7 ноября.