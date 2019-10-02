В Афганистане высокопоставленные чиновники устроили перестрелку

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В афганской провинции Баглан произошла перестрелка между заместителем председателя совета провинции и командиром полиции города Пули-Хумри, сообщили в пресс-центре МВД Афганистана.

Погиб брат командира полиции, оба стрелявшие были ранены.

Инцидент произошел 2 октября около 18:30 по местному времени.

Руководство МВД направило в Баглан специальную комиссию, которая расследует случившееся. Комиссию возглавил один из заместителей министра внутренних дел.