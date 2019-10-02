Поиск

В Афганистане высокопоставленные чиновники устроили перестрелку

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В афганской провинции Баглан произошла перестрелка между заместителем председателя совета провинции и командиром полиции города Пули-Хумри, сообщили в пресс-центре МВД Афганистана.

Погиб брат командира полиции, оба стрелявшие были ранены.

Инцидент произошел 2 октября около 18:30 по местному времени.

Руководство МВД направило в Баглан специальную комиссию, которая расследует случившееся. Комиссию возглавил один из заместителей министра внутренних дел.

Афганистан Баглан МВД

Новости

Что произошло за день: среда, 2 октября

Джонсон представил компромиссный план сделки по Brexit с учетом проблемы Ирландии

Джонсон представил компромиссный план сделки по Brexit с учетом проблемы Ирландии

Начавший избирательную кампанию сенатор Берни Сандерс перенес операцию на сердце

Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма

Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма

Львовские депутаты сочли реализацию "формулы Штайнмайера" началом капитуляции Украины

Роберт Дадли решил уйти с поста гендиректора BP

Роберт Дадли решил уйти с поста гендиректора BP

Президент РФ заявил об использовании США доллара в качестве политического оружия

Путин не в восторге от выступления Греты Тунберг в ООН

Путин не в восторге от выступления Греты Тунберг в ООН

Путин заявил о давлении США на Данию в связи с "Северным потоком 2"

Путин заметил, что либеральная идея "приелась" даже в либеральных странах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');