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Талибы подтвердили сообщения о встрече со спецпредставителем США по Афганистану

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Представитель афганской группировки "Талибан" (запрещена в России) подтвердил сообщения СМИ о проведении накануне встречи между своей делегацией и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает в субботу Associated Press.

Встреча прошла в Исламабаде. Делегацию талибов возглавлял один из наиболее влиятельных их лидеров - мулла Абдул Гани Барадар.

Собеседник агентства, рассказавший о переговорах на условиях анонимности, не стал сообщать, что именно обсуждали делегации в пакистанской столице.

При этом AP отмечает, что в американской администрации не квалифицируют эту встречу как возобновление мирных переговоров, прерванных по инициативе президента США Дональда Трампа в сентябре.

Ранее в этом году по итогам нескольких раундов переговоров США и талибы были близки к заключению соглашения. Предполагалось, что после подписания его обеими сторонами документ будет направлен на рассмотрение афганским властям. Однако после серии совершенных талибами в Афганистане нападений Трамп объявил в твиттере, что выходит из переговорного процесса.

Афганистан Талибан США

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