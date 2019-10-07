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Что случилось этой ночью: понедельник, 7 октября

Манипуляции американских бизнесменов с "Нафтогазом", протесты в Багдаде, день рождения Путина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Американские бизнесмены пытались сменить руководство "Нафтогаза". У Associated Press есть информация, что это были люди, приближенные к Трампу и Джулиани. Двое из них – уроженцы СССР.

– Путин собрал грибы в сибирской тайге и полюбовался Енисеем. Он в очередной раз выбрался на природу вместе с Сергеем Шойгу. Это 67 день рождения президента России.

– Не менее восьми человек стали жертвами столкновений к северо-востоку от Багдада. Нуждающиеся граждане Ирака требуют больше социальных выплат и работы. Премьер-министр уже пообещал все исполнить.

– Авиаперевозчики для сдерживания роста цен на билеты попросили помощи из бюджета. Чтобы не допустить роста цен, потребуется более 20 миллиардов рублей. Билеты на самолеты начали дорожать вместе с авиационным топливом.

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