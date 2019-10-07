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Кремль заверил в своей заинтересованности в разведении сил в Донбассе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в выполнении договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

"Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом минского плана действий, и, как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время, положены на бумагу, под которыми стоят подписи четырех (представителей Украины, России, Германии и Франции - ИФ), выполнялись", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, может ли Кремль гарантировать, что вооруженные формирования ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса будут отведены от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

При этом Песков подчеркнул, что речь идет об урегулировании внутриукраинского конфликта. "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на (самопровозглашенные - ИФ) республики Донбасса, но республики Донбасса в данном случае - это самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта", - заявил Песков.

Ранее в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском, намеченное в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями на 7 октября, не началось, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Ранее в Минске была достигнута договоренность, что разведение сил начнется 7 октября. Однако условием для начала процесса было семидневное сохранение мира на этих территориях, напомнил министр. Теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

Дмитрий Песков Донбасс Вадим Пристайко Украина

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